Украина сейчас является самой заминированной страной в мире.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Роман Примуш.

По оценкам ведомства, на разминирование территорий потребуется не менее пяти лет, а в акваториях морей работы могут затянуться на десятилетие.

Между тем посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал об участии Лондона в разминировании.

"Великобритания подготовила для передачи Киеву два корабля, которые будут участвовать в разминировании акватории Черного моря. Нам нужны будут, учитывая ситуацию в Черном море, еще корабли", – сказал Пристайко.

Украинские моряки уже проходят обучение на специализированных судах. Ориентировочно экипажи будут готовы к работе через несколько недель.

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