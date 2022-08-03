В ГСЧС назвали Украину самой заминированной страной мира. Все разминирование займет десятилетие
Украина сейчас является самой заминированной страной в мире.
Об этом сообщил заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Роман Примуш.
По оценкам ведомства, на разминирование территорий потребуется не менее пяти лет, а в акваториях морей работы могут затянуться на десятилетие.
Между тем посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал об участии Лондона в разминировании.
"Великобритания подготовила для передачи Киеву два корабля, которые будут участвовать в разминировании акватории Черного моря. Нам нужны будут, учитывая ситуацию в Черном море, еще корабли", – сказал Пристайко.
Украинские моряки уже проходят обучение на специализированных судах. Ориентировочно экипажи будут готовы к работе через несколько недель.
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