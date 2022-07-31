На минах-лепестках, которые со вчерашнего вечера разбросаны по всему Донецку, подорвались уже четыре человека.

Об этом сообщают в "штабе теробороны ДНР".

Погибших среди них нет. Раненых госпитализировали.

Сегодня весь день в Донецке на улицах работают саперы, которые обезвреживают эти мины.

Ранее мы публиковали видео, как жительница Донецка взяла с собой такую противопехотную мину, "чтобы показать на работе".

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 157-го дня войны.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.