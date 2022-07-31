В социальных сетях появилось видео с жительницей Донецка, поднявшей с земли противопехотную мину- "лепесток", которые в последние дни в изобилии появились на улицах оккупированного города. Местная жительница подумала, что это - осколок от снаряда.

Инцидент произошел в донецком парке скульптур.

На видео пожилая женщина признается, что видела в парке много странных предметов. Оператор говорит ей и ее спутнику, что это противопехотные мины. На что женщина отвечает, что положила ее в сумку, чтобы показать на работе.

После того как оператор попросил достать взрывное устройство, пара извлекла его из пакета, где оно лежало вместе с бутылкой воды и другими вещами. При этом женщина довольно беспечно повертела мину в руках и положила ее на обочину.

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