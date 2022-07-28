В "ДНР" заявили, что в Донецке за минувшие сутки в результате обстрелов погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

А украинские власти Донецкой области заявили, что за 27 июля в Донецкой области погибли пять мирных жителей - двое в Авдеевке, один в Нью-Йорке, один в Бахмуте и один в Соледаре. Еще восемь человек получили ранения.

Тем временем сейчас в Донецке после обстрела вспыхнул пожар. В сети пишут об уничтожении склада.

Напомним, что накануне в Донецкой области из-за боевых действий остались без воды несколько населенных пунктов - Донецк, Ясиноватая и Макеевка.

Напомним, что также на подконтрольной части Донецкой области из-за боев обесточена Карловская фильтровальная станция. Без воды остались более 30 населенных пунктов.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.