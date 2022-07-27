В Донецкой области из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Об этом сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин в Telegram.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонта.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водой города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, а также поселков городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Кураховка, Святогоровка, Острый, Цукурино, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.