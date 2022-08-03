Советник главы Офиса президента Алексей Арестович намекнул на отступление украинской армии в Песках и подтвердил продвижение противника в Марьинке.

В эфире у Фейгина он заявил, что сдвинул бы позиции ВСУ в Песках "на километра 2-3 назад". Поскольку там образовался неудобный для обороны выступ.

Но, оговорился советник Ермака, "военным виднее".

Арестович также сообщил, что "в Марьинке немного подвинули наших... Наши войска маневрируют и отступают на более выгодные позиции".

При этом, по его словам, ударные действия РФ от Бахмута до Донецка - это второстепенные усилия.

По его мнению, они призваны оттянуть украинские силы с юга, где россияне готовят наступление в Херсонской и Запорожской областях.

"Там и будут разворачиваться истинные события", - подытожил Арестович.

Напомним, в командовании "Юг" сообщили, что РФ формирует ударную группировку на Криворожском направлении.

Ранее мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, у Бахмута, Авдеевки и Песок идут ожесточенные бои.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.