Арестович намекнул на отступление украинской армии в Песках и подтвердил продвижение войск России в Марьинке
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович намекнул на отступление украинской армии в Песках и подтвердил продвижение противника в Марьинке.
В эфире у Фейгина он заявил, что сдвинул бы позиции ВСУ в Песках "на километра 2-3 назад". Поскольку там образовался неудобный для обороны выступ.
Но, оговорился советник Ермака, "военным виднее".
Арестович также сообщил, что "в Марьинке немного подвинули наших... Наши войска маневрируют и отступают на более выгодные позиции".
При этом, по его словам, ударные действия РФ от Бахмута до Донецка - это второстепенные усилия.
По его мнению, они призваны оттянуть украинские силы с юга, где россияне готовят наступление в Херсонской и Запорожской областях.
"Там и будут разворачиваться истинные события", - подытожил Арестович.
Напомним, в командовании "Юг" сообщили, что РФ формирует ударную группировку на Криворожском направлении.
Ранее мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, у Бахмута, Авдеевки и Песок идут ожесточенные бои.
Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.
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