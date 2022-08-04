Экс-нардеп Александр Шепелев получил 15 лет тюрьмы по делу о заказе убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.

Решение принял Оболонский суд Киева, сообщают источники "Страны".

В 2020 году Шепелев был осужден на 6 лет за побег из-под стражи.

Он также является фигурантом дел о растрате средств "Родовид банка", организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказе убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.

Шепелев дважды (в 2006 и 2007 годах) избирался народным депутатом по списку "Блока Юлии Тимошенко".

В 2018 году "Страна" писала, что Главная военная прокуратура официально заявила о задержании бывшего нардепа Александра Шепелева. Во время задержания при себе у него было несколько документов, в том числе удостоверение сотрудника "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики".

А летом 2020 года мы писали, что Шепелеву, который подозревался в госизмене, убийстве и воровстве, Деснянский районный суд Киева вынес первый приговор.