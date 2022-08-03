Киевский суд вынес приговор 43-летнему мужчине за развращение малолетних и создание детской порнографии. Злоумышленник получил десять лет тюрьмы.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура.

"При принципиальной позиции ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева судом к 10 годам лишения свободы осужден мужчина по фактам развращения малолетних и несовершеннолетних детей, распространение среди них изображений порнографического характера, принуждение к участию в создании детской порнографии и совершение в отношении них насильственных действий (ч. 2 статьи 156, ч. 4 статьи 153, ч. 2 статьи 301, ч. 3 статьи 301, ч. 4 статьи 301, ч. 5 статьи 301 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что, согласно материалам следствия, с апреля 2019 по декабрь 2019 года 43-летний обвиняемый знакомился в социальной сети с малолетними и несовершеннолетними девушками (возрастом от 10 до 16 лет) и втирался к ним в доверие. В дальнейшем во время переписки мужчина проводил с ними разговоры на сексуальные темы, рассказывал откровенные истории сексуального содержания и демонстрировал фотографии порнографического характера. Также злоумышленник заставлял их делать и присылать ему собственные фотографии в обнаженном виде с моделированием сексуального поведения, агрессивно реагируя на отказ.

С двумя пострадавшими у мужчины были личные встречи, во время которых он заманивал девушек в безлюдные места, где совершал развратные действия. Досудебным расследованием установлены десять потерпевших, в отношении которых злоумышленник совершил преступления сексуального характера.

На судебном заседании обвиняемый вину не признал. В то же время суд, оценив приведенные прокурором доказательства, признал мужчину виновным в инкриминируемых правонарушениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в образовательных учреждениях для детей дошкольного и школьного возраста, связанных с непосредственным общением с детьми на три года.

Обвиняемый находится под стражей.

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