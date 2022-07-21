Сотрудники Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении жителю Бучанского района, хранившему дома фото и видео файлов порнографического характера с участием детей.

Об этом ведомство пишет в Telegram.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину, хранившему дома фото и видео файлы порнографического характера (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины). По данным следствия, во время санкционированного обыска по месту жительства жителя Бучанского района на его персональном компьютере обнаружили более 100 тысяч файлов, которые, согласно заключению эксперта, являются детской порнографией", - говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении работников отдела противодействия киберпреступлениям в Киевской области. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ареста сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком от двух до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее мы писали, что жительница Николаевской области снимала порно со своими дочками 9 и 11 лет и продавала его в Австралию.

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