В Украине приговорили к семи годам лишения свободы россиянина, задержанного в марте за "подготовку фейковых публикаций" в СМИ.

Об этом сообщает СБУ.

Прокурор доказал в суде, что мужчина "согласился подготовить ряд фейковых публикаций" в СМИ с "тиражированим призывов к изгнания националистических группировок для спасения больших городов".

Также он должен был отразить в публикациях критику тех, кто бежит от войны и "распространить мысль", что "деструктивные действия власти приводят к мародерству и гибели военных".

Подготовку статей, которые еще не были опубликованы, суд расценил как "пособничество действиям, совершенным с целью захвата государственной власти".

Обвинение утверждает, что россиянин делал это по заказу российских спецслужб, а деньги за сотрудничество поступали на счета его жены.

Напомним, в прошлом месяце одесский журналист Юрий Ткачев вышел из СИЗО под залог.

Тем временем Генпрокуратура заочно объявила о подозрении в госизмене украинскому политологу Погребинскому.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.