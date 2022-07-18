По данным источников "Страны", в распоряжении следствия имеются записи разговоров арестованного сегодня по обвинению в госизмене экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича с бывшим заместителем секретаря СНБО времён Януковича Владимиром Сивковичем, который с 2014 года живет в России и, по оперативной информации украинских спецслужб, сотрудничает с российскими силовыми структурами.

"Незадолго до вторжения они с Сивковичем обсуждали, каких людей на какие должности в системе СБУ нужно поставить, чтобы минимизировать сопротивление продвижению российских войск. Также обсуждали, как нужно влиять на Баканова, чтобы добиться от него нужных решений. Честно говоря, от услышанного просто волосы дыбом встают - даже не верилось, что руководитель СБУ такого уровня, как Кулинич, может так откровенно работать на врага", - говорит источник.

Также, по его словам, президент Зеленский был не в курсе, что после того, как он уволил Кулинича с поста главы СБУ Крыма, Баканов его назначил своим помощником по особым поручениям.

"Это стало для президента крайне неприятной новостью", - сказал источник, добавив, что история с госизменой Кулинича стала главной причиной для отстранения Баканова от руководства СБУ.

Напомним, Кулинича задержали вечером в субботу.

В апреле "Страна" подробно рассказывала, что известно о Кулиниче и где он работал, кроме СБУ.