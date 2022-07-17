Государственное бюро расследований раскрыло подробности задержания бывшего главы СБУ Крыма Олега Кулинича.Детали приведены в Фейсбуке ведомства.

Задерживали его совместно Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины.

В ГБР напомнили, что Кулинич возглавлял одно из региональных управлений службы до марта 2022 года. Как установили в ГБР, за время службы он сотрудничал с представителями спецслужб РФ. ГБР пишет, что эта информация подтвердилась проведенными экспертизами.

"Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну", - сообщает пресс-служба ведомства.

Также он участвовал в группировке, чьи действия наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.

"Работники ГБР задержали предателя. Собрано достаточно доказательств для сообщения сотруднику СБУ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну)", - сообщают в пресс-службе.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Скриншот: Facebook/Державне бюро розслідувань

"Страна" писала, что было задокументировано общение Кулинича с представителями Минобороны России, а также с экс-заместителем секретаря СНБО во времена Януковича Владимиром Сивковичем, который после Майдана живет в России.

Также мы рассказывали, что СБУ задержала корректировщиков недавних обстрелов Николаева и Баштанки.