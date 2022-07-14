Все высшее руководство Госпотребслужбы получило подозрения от СБУ. Топ-менеджеры пытались незаконно "освоить" более 650 миллионов гривен из госбюджета.

Об этом сообщили в СБУ.

По этому факту получили подозрение следующие руководители Госпотребслужбы:

и.о. председателя Госпродпотребслужбы;

заместитель председателя Госпродпотребслужбы;

директор финансового департамента Госпродпотребслужбы;

руководитель сектора государственных закупок Госпродпотребслужбы;

и.о. директора одного из государственных предприятий;

руководитель частной компании.

Они хотели создать подконтрольное им предприятие для участия в тендерных процедурах, заявили в СБУ.

Отметим, что 16 февраля 2022 и.о. председателя Госпотребслужбы назначили Анатолия Вовнюка, который с декабря 2020 года работал заместителем председателя Госпотребслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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