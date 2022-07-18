По данным "Страны", сегодня Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для задержанного в субботу бывшего главы СБУ Крыма Олега Кулинича.

Суд постановил взять Кулинича под стражу до 13 сентября без альтернативы внесения залога.

Олег Кулинич возглавлял управление СБУ в Автономной Республике Крым до марта 2022 года. Президент Владимир Зеленский снял его с должности после полномасштабного вторжения России.

Вскоре после увольнения, в апреле, "Страна" подробно рассказывала, что известно о Кулиниче. Он работал в СБУ еще в то время, как спецслужбу возглавлял Леонид Деркач - то есть с конца 1990-х. Также он успел побывать на разных должностях, связанных с вопросами безопасности, в "Энергоатоме", "Укратомпроме". Кроме того, он состоял главой Госкомитета земельных ресурсов.

Напомним, о задержании Кулинича стало известно вечером в субботу.

Государственное бюро расследований раскрыло подробности задержания и статьи, по которым побозревают бывшего сбушника. В ГБР заявили, что собрано достаточно доказательств для сообщения Кулиничу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).