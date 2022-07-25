Шевченковский райсуд Киева спустя почти семь лет судебного разбирательства вынес приговор обвиняемым в убийстве адвоката Юрия Грабовского.

Артема Яковенко приговорили к пожизненному заключению, а Максима Чмилева - к 15 годам. Чмилев полностью признал свою вину.

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов.

Оглашение текста приговора длилось пять часов.

Напомним, что Грабовский был похищен и жестоко убит в марте 2016 года. Через две недели в Одессе были задержаны 19-летний Чмилев и 26-летний Яковенко. На тот момент военный прокурор Анатолий Матиос утверждал, что на видео, сделанных ими на телефон Грабовского после похищения, есть еще четверо участников.

Первоначально Чмилева и Яковенко обвинили в незаконном лишении свободы, разбое и убийстве заложника из корыстных побуждений, совершенных группой лиц с целью скрыть другое преступление.

Когда произошло похищение Грабовского, он участвовал в качестве защитника в процессе российских сотрудников ГРУ - Александра Александрова и Евгения Ерофеева, обвинявшихся в участии военных действиях на Донбассе против украинских сил.