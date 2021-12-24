Шевченковский районный суд Киева снял электронный браслет с ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, однако продлил срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста до 24 февраля.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Суд принял решение: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток — с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 24 февраля 2022 года включительно", - проинформировала председательствующая судья Оксана Голуб.

В комментарии "Укринформу" адвокат Антоненко Дмитрий Круговой сообщил, что суд снял с Антоненко электронный браслет контроля, а также изменил ему место отбывания домашнего ареста, поскольку, как добавил защитник, его клиент сменил место жительства.

Также суд продлил ночной домашний арест для двух других обвиняемых по этому делу - Юлии Кузьменко (по 24 февраля) и Яны Дугарь (также по 24 февраля).

После этого судом принято решение отложить рассмотрение "Дело Шеремета" до 21 января.

Напомним, Павел Шеремет погиб пять лет назад от мины, заложенной под сиденье автомобиля его гражданской жены - совладельца (на тот момент) "Украинской правды" Алены Притулы. Убийство произошло в центре Киева - на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. "Страна" ранее проанализировала, какие версии убийства Шеремета рассматривались и какие из них могут быть вновь активизированы.