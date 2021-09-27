Шевченковский районный суд Киева продлил продлил на два месяца срок действия дополнительных обязательств обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

Об этом стало известно по итогам заседания суда в понедельник, 27 сентября, трансляция велась в Youtube.

Таким образом, до 27 ноября будет действовать мера пресечения в отношении Яны Дугарь. Другой фигурантке по данному делу Юлии Кузьменко - суд продлил на два месяца ночной домашний арест.

Отметим, что на сегодняшнем заседании третьему фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко смягчили меру пресечения и отпустили под ночной домашний арест.

Напомним, Павел Шеремет погиб пять лет назад от мины, заложенной под сиденье автомобиля его гражданской жены - совладельца (на тот момент) "Украинской правды" Алены Притулы. Убийство произошло в центре Киева - на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. "Страна" ранее проанализировала, какие версии убийства Шеремета рассматривались и какие из них могут быть вновь активизированы.

Также мы писали, что Германия надеется на полное расследование смерти Павла Шеремета.