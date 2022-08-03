Государственное бюро расследований (ГБР) задержало на взятке начальника таможенного поста "Рени" в Одессе.

Об этом сообщает Telegram-канал ГБР.

Таможенника обвиняют в вымогательстве взяток у таможенных брокеров и экспортеров зерна - за выдачу сертификатов происхождения и беспрепятственное оформление грузовиков.

Сообщается, что чиновника взяли с поличным. Только у одного брокера он вымогал 154 тысячи гривен - за выдачу 15 сертификатов и беспрепятственное оформление автомобиля с зерновыми.

Напомним, что экспорт украинского зерна через одесский порт возобновился в понедельник, 1 августа.

Ранее мы писали, что Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день для проверки безопасности маршрутов.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.