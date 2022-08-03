Вымогал деньги у экспортеров зерна. ГБР поймало на взятке начальника таможни в одесском порту
Государственное бюро расследований (ГБР) задержало на взятке начальника таможенного поста "Рени" в Одессе.
Об этом сообщает Telegram-канал ГБР.
Таможенника обвиняют в вымогательстве взяток у таможенных брокеров и экспортеров зерна - за выдачу сертификатов происхождения и беспрепятственное оформление грузовиков.
Сообщается, что чиновника взяли с поличным. Только у одного брокера он вымогал 154 тысячи гривен - за выдачу 15 сертификатов и беспрепятственное оформление автомобиля с зерновыми.
Напомним, что экспорт украинского зерна через одесский порт возобновился в понедельник, 1 августа.
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