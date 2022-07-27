В ГБР раскрыли подробности задержания чиновника из Департамента транспорта КГГА, о котором вчера сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, чиновник собирал дань со столичных перевозчиков, шантажируя их препятствиями в работе. Перевозчики платили фиксированную плату по количеству маршруток.

По версии следствия, чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий, осуществлявших автобусные перевозки пассажиров, 100 тыс. долларов США за беспрепятственную работу и еще 120 тыс. долларов - за продление 4 договоров на перевозку пассажиров.

Чиновника и его сообщника задержали при получении очередной взятки в сумме 220 тысяч долларов.

Кличко сообщал, что речь идет об одном из заместителей директора департамента транспорта.

Ранее сообщалось, в Киеве на взятке задержали экс-нардепа, который за $10 тысяч обещал "порешать" с судьями.

Кроме того, писали, во Львовской области и.о. мэра потребовал взятку в 100 тысяч за гуманитарную помощь из Финляндии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

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