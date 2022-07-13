Государственное бюро расследований начало уголовное производство из-за "вброса в информационное поле недостоверной информации" о том, что Бюро уничтожило материалы важных уголовных дел.

"Поскольку такие действия могут содержать признаки уголовного правонарушения, следователи ГБР, по материалам Управления внутреннего контроля, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя)", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Там заявили, что все дела, в частности о подписании "Харьковских соглашений", разгоне Майдана и "угольном деле", расследуют и передадут в суд согласно плану.

Также в пресс-службе назвали сообщения в СМИ попыткой дестабилизировать работу бюро и призвали журналистов не вестись на манипуляции.

Ранее информацию об уничтожении материалов уголовных дел а ГБР в первые дни вторжения РФ распространило "Настоящее время". Журналисты "Настоящего времени" сообщили, что в Офисе генпрокурора им предоставили информацию, что Бюро сделало это без согласия прокуроров.

Скриншот: Telegram/Державне бюро розслідувань

Ранее "Страна" писала, что ГБР направило в суд дело против Януковича и его охраны за незаконное пересечение границы.

Также мы рассказывали, что ГБР инициировало отстранение замглавы Харьковского облсовета. Подозревают, что у него есть российский паспорт.