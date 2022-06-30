ГБР направило в суд дело в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и начальника его охраны Константина Кобзаря по факту подстрекательства и совершения дезертирства, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

По версии следствия, в ночь на 23 февраля 2014 года Виктор Янукович, действуя совместно со своими охранниками и другими лицами, переправил на трех вертолетах ВС РФ из окрестностей села Урзуф Мангушского района Донецкой области в Россию не менее 20 человек. Они пересекли госграницу вне пункта пропуска.

Также Януковича обвиняют в том, что он, находясь на территории одной из воинских частей ЧФ РФ в Севастополе, склонил начальника своей охраны Константина Кобзаря к дезертирству.

Он уклонился от прохождения службы и в ночь на 24 февраля 2014 уже морским судном, вместе с Януковичем покинул Украину и к месту несения службы не вернулся, сообщает ГБР.

Ранее "Страна" писала о завершении досудебного расследования по делу о "конституционном перевороте Януковича".

Также суд второй раз за неделю дал добро на арест Януковича. На этот раз - за подписание Харьковских соглашений.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".