В Киеве на вымогательстве взятки задержан один из заместителей директора департамента транспорта.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

По словам мэра, задержание его подчиненного производило Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с прокуратурой Киева.

"Пока взяточником занимаются правоохранительные органы и будет продолжаться расследование, он будет безотлагательно отстранен от исполнения обязанностей", – пообещал Кличко.

Ранее "Страна" рассказывала, что Офис генпрокурора сообщил о задержании на взятке главы политической партии и руководителя ее территориальной ячейки. По данным Офиса, взятка обеспечивала место в парламенте и должность советника главы правления "Киевводоканала".

Мы выяснили из своих источников в правоохранительных органах, что задержанным на взятке в 2,5 миллиона долларов оказался лидер партии "Наш край" Александр Мазурчак. Во времена президентства Виктора Януковича он был первым заместителем главы Киевской горадминистрации.