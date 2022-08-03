В Николаеве суд арестовал местного жителя за сотрудничество с армией РФ и передачу информации о ВСУ. Мужчина делал это из-за запрета русского языка.

Об этом сообщает сайт "Преступности.Нет".

Следствие установило, что житель Николаева Юрий Арбатский был подписан на антиукраинский Телеграм-канал, в котором нашел ссылку на чат-бот, собиравший информацию о ВСУ. Согласно данным следствия, в июле Арбатский отправил в чат сведения о расположении формирований ВСУ и теробороны, а также об их возможной деятельности, за которой наблюдал лично.

На суде во время избрания меры пресечения он заявил,что передавал данные об украинских военных из-за отмены в школе дочери русского языка.

"Я считаю, что в стране Украина идет ущемление прав русских и русскоязычных. Моя дочь училась в младшей школе на русском языке, и со следующего года преподавания на русском языке не будет", – пояснил подозреваемый свои действия.

Он также заявил, что признает свою вину, но по части 2, а не, как ему инкриминируют, части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса ("Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения").

Суд избрал Арбатскому меру пресечения в виде ареста с залогом в размере 700 тысяч гривен.

Ранее "Страна" писала, что в Николаеве с 1 сентября запретят изучать русский язык в школах.

Также мы сообщали о заявлении омбудсмена по вопросам образования рассказал касательно продолжения изучения русского языка в украинских школах.