Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул пообещал 50 тысяч гривен за предоставление информации о шпионах и агитаторах за "русский мир".

Об этом он сказал в своем видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет агитатор за "русский мир" (только подчеркиваю - нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) - 10 тысяч гривен", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине тайно действует сеть шпионов и коммандос стран НАТО.

Также в отдельном материале мы детально разбирались, кто корректирует российские удары по военным объектам в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

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