Вилкул пообещал 50 тысяч гривен за разоблачение шпионов и агитаторов за "русский мир"
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул пообещал 50 тысяч гривен за предоставление информации о шпионах и агитаторах за "русский мир".
Об этом он сказал в своем видеообращении, обнародованном в Facebook.
"Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет агитатор за "русский мир" (только подчеркиваю - нужно подтверждение, лучше аудио- или видеофиксация) - 10 тысяч гривен", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Украине тайно действует сеть шпионов и коммандос стран НАТО.
Также в отдельном материале мы детально разбирались, кто корректирует российские удары по военным объектам в Украине.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.
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