Доля украинского языка в постах частных аккаунтов и аккаунтов компаний украинского сегмента Instagram в июне составила 71,5%. Таким образом, соцсеть - самая украиноязычная соцсеть, тогда как 95% контента в отечественном сегменте Youtube - на русском.

Об этом свидетельствуют данные Центра контент анализа.

Также высокая доля у Facebook и Twitter - 66,8% и 66,3%. У украинского сегмента TikTok значительно меньше украинского языка - 33,8%. Еще ниже показатель у Youtube - 4,9%.

У "ВКонтакте и Одноклассников", которые также были включены в выборку, доля украинского языка в производимом контенте составила 2,7% и 2,6%.

Напомним, с 16 июля все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь основную версию на украинском языке.

Также мы писали, что из эфира украинских радиостанций полностью исчезли песни на русском языке.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.