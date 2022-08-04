В Ровенской области разработали план эвакуации людей в случае нападения Беларуси.

Об этом сообщает ТСН.

План спасения гражданских из двух пограничных районов разрабатывали военные, правоохранители и чиновники.

По информации ТСН, первые в очереди на эвакуацию – "беспомощные и социально незащищенные".

Также в военной администрации просчитали маршруты, по которым можно будет выехать на собственных автомобилях.

План эвакуации двух приграничных районов Ровенской области в военной администрации разрабатывали, опираясь на опыт Запорожья и Черниговской области.

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Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

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