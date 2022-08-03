С начала войны Украину покинуло более 10 млн человек.

Такие данные опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным ООН, из 10 350 489 человек, выехавших на сегодняшний день, больше всего находится в России — 1 857 122 (в Украине называют их незаконно депортированными).

На втором месте — Польша, принявшая 1 256 568 украинских граждан.

При этом еще почти 4 млн человек транзитом через Польшу выехали в другие страны.

Среди других европейских государств по размещению украинских беженцев лидирует Германия – 915 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала, что ситуация для украинских беженцев в Европе постоянно меняется, и часто не в лучшую сторону. Часть стран прекращают выдавать денежную помощь украинцам и отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте, другие приостанавливают прием бегущих от войны людей. Мы узнавали, что происходит с нашими беженцами за границей.

Кроме того, мы разбирались, как украинские беженцы будут платить налоги в Европе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.