Беженцы из Украины, которые решили поехать на родину, а потом обратно в ЕС, смогут в условиях войны вернуться в Евросоюз в любое время.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон во время визита Киев, пишет DW.

"Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, испытывающих нужду", - заявила комиссар ЕС.

При этом уточняется, что при возвращении домой из ЕС украинцы должны отказаться от статуса временной защиты. Но они могут в любое время зарегистрироваться для возобновления его действия.

Напомним, беженцам в Польше будут выдавать е-документы, позволяющие пересекать границы в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.