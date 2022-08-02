До времени "Ч" для украинских беженцев, когда их могут заставить платить налоги и на родине, и в Европе, включился обратный отсчет.

Уже с конца августа наших граждан начнут признавать налоговыми резидентами европейских стран, где они спасаются от войны. Это значит, что люди, которые продолжают удаленно работать в украинских компаниях (и платить налоги в Украине) попадут еще и в поле зрения европейских налоговиков - и будут вынуждены платить и там.

Но речь не только об удаленщиках.

Под колпак европейских фискалов рискуют попасть также те, кто получает переводы на банковские карты (например, от родственников или знакомых из Украины) или много тратят в ЕС. То есть страшилки о запуске в Украине непрямого контроля расходов, которыми пугали украинцев на родине, могут стать для них реальностью в Европе. Причем уже в ближайшее время и безо всяких переходных периодов.

Об этой проблеме эксперты говорят едва ли не с начала войны. В начале июля Европейская бизнес-ассоциация вышла с заявлением по поводу угроз двойного налогообложения украинцев в Европе и призвала власти немедленного отреагировать.

Впрочем, спустя почти месяц ничего не изменилось.

Между тем, как рассказал глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, нашим соотечественникам в Европе уже задают вопросы по поводу налогов.

Это подтверждают и украинцы, выехавшие в Европу.

"Я ФОП (у меня digital marketing), все онлайн. Я уже три месяца хожу в финскую налоговую. Они разводят руками. Они с таким не сталкивались. Говорят 183 дня - и ты автоматически налоговый резидент", — отмечает киевский предприниматель Анна Мусиенко, которая сейчас находится в Финляндии.

Разбирались, как украинцы будут платить налоги в Европе.

Ловушка 183 дней

О ловушке 183 дней мы уже писали. По международному налоговому законодательству, пребывание человека в той или иной стране в течение 183 дней и дольше позволяет присвоить ему статус налогового резидента. Это означает, что он обязан отчитываться о своих доходах и платить с них налоги.

Это может стать проблемой для украинских беженцев, которые выехали в Европу в начале войны. Льготные 183 дня для тех, кто выехал их Украины в первый день войны, 24 февраля, истекают уже в конце августа. И дальше армия потенциальных европейских налогоплательщиков в каждым днем будет только увеличиваться.

"Понятно, что платить налоги в Европе обязаны те, кто устроился там на работу. По ним вопросов вообще нет, они платят с первого месяца трудоустройства. Но есть и другие категории. Во-первых, те украинцы, которые продолжают дистанционно работать в Украине (а таких сотни тысяч). Они уже платят налоги и социальные взносы в нашей стране, но в теории им могут выставить счета и европейские налоговики. Правда, это будет не сразу, а в начале следующего года: в первом квартале граждане обязаны заполнить декларации и отчитаться о доходах за предыдущий год. То есть есть риск двойного налогообложения: и в Украине, и в Европе. Во-вторых, налоги могут насчитать даже тем беженцам, которые не работают ни в ЕС, ни в Украине, но исправно получают денежные перечисления на банковские карты (например, от родственников и знакомых). И что хуже всего, с них могут снять социальную помощь или даже заставить их вернуть уже полученные средства", — говорит глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

А под эту категорию попадает еще больше украинцев. Ведь практически все оформили соцпомощь в Европе, а многим в стране пребывания оплачивают еще и социальное жилье. При этом оставшиеся в Украине отцы семейств или другие родственники при любой возможности стараются помочь своим беженцам и перечисляют деньги на карты.

Разберем, что грозит по истечении 183 дней удаленщикам и тем, кто получает деньги от родных из Украины.

Налоги и тут, и там

В первые дни войны армия беженцев, которые уехали в Европу, но при этом продолжали работать на удаленке, была просто огромной. В нее входили в том числе чиновники, учителя, офисные работники и др. Но после того как госстуктуры пригрозили людям увольнением, если они не вернутся, а другие компании стали разрывать с удаленщиками трудовые договоры, число тех, кто продолжал жить в ЕС и при этом работал на отечественных работодателей, уменьшилось.

Но все равно речь идет о тысячах граждан.

Они получают зарплаты на украинские банковские карты и платят с них налоги на родине. Работодатели также отчисляют с этих денег социальные взносы, в частности, ЕСВ.

Но это не значит, что к таким людям не может быть вопросов со стороны европейских налоговиков.

Как только пройдут 183 дня пребывания в ЕС, автоматически включится признание налогового резидентства. И, получается, налоги нужно будет платить уже и в стране пребывания. В случае с нашими беженцами это требование выглядит как минимум странно. Ведь люди не по своей воле живут в Европе - они спасаются от войны. Плюс найти работу в ЕС (и, соответственно, перейти там в полностью легальный налоговый статус) многие просто не могут.

Но европейское налоговое законодательство сформировалось уже давно. Проблема украинских беженцев, которые получили в странах ЕС гуманитарное убежище, в нем не учтена, так как в соответствии с 24 параграфом практика такого типа беженства для Европы вообще новая. В теории эту коллизию могли бы убрать, если бы по этой теме были двухсторонние договоренности на межправительственном уровне.

Еще в начале июля Европейская бизнес-ассоциация обратилась к Минфину и правительству Украины с призывом срочно урегулировать с Европой неоднозначную ситуацию по налогам.

"Обязанность уплаты налогов и взносов на государственное страхование может возникнуть в Европе как для самих работников (которые трудятся дистанционно - Ред.), так и для украинских работодателей. Украина имеет договоренности о социальном обеспечении с некоторыми странами ЕС, дающими освобождение от уплаты социальных взносов у себя, если наш работодатель отправляет работника, например, в командировку. Но в большинстве случаев временное пребывание украинцев в Европе сейчас не оформляется как командировка. Соответственно, нет процедуры освобождения от уплаты социальных взносов в принимающей стране", — пояснили тогда в Европейской бизнес-ассоциации.

Партнер консалтинговой компании ADA Group по налоговым консультациям Андрей Таошюнас говорит, что двойное налогообложение может включиться и в обратном направлении. То есть уже в Украине могут потребовать налоги с доходов, которые наши граждане получили за границей, в том числе с социальной помощи. И, чтобы не было двойного налогового пресса, нужно вносить изменения и в европейское, и в украинское налоговое законодательство.

Впрочем, хотя с тех пор прошел месяц, никаких налоговых решений ни со стороны Европы, ни со стороны Украины так и не появилось. Ничего не известно также о межправительственных консультациях или переговорах по этому вопросу.

"Между тем в некоторых странах Европы зафиксировать налоговый статут наших беженцев пытаются уже сейчас, не дожидаясь истечения 183 дней. Такие сигналы нам поступают, в частности, из Польши, где украинцев уже информируют о необходимости готовиться к заполнению декларации о доходах и уплате налогов", — говорит нам Кравец.

Впрочем, как отметил Василий Воскобойник, на самом деле время "Ч" для украинцев наступит даже не по истечении 183 дней с момента пребывания в Европе, а в начале следующего года. На первый квартал в большинстве стран ЕС намечена отчетность граждан по доходам, когда люди массово заполняют декларации и платят налоги. И уже тогда придется отвечать за возможные нарушения, то есть не подачу декларации, утаивание доходов и пр.

Эксперты отмечают, что немало украинцев, даже если они имеют дистанционную работу на родине и получают зарплату, успели оформить в Европе социальную помощь или даже поселиться в социальной квартире.

"Многие рассуждают так: кто и откуда узнает о моих доходах и зарплате, если я сам ни в какую налоговую не пойду? Но узнать о зачислениях денежных средств на украинские банковские карты для европейских налоговиков не проблема. Плюс во многих странах ЕС работает система непрямого контроля доходов через расходы. То есть если, например, вы оплачиваете съемную квартиру или делаете дорогостоящие покупки по своей карте, у вас спросят, откуда деньги и уплачены ли с них налоги. Если вы тратите прежние сбережения, нужно предъявить справку из украинской налоговой и копии деклараций с подтверждением происхождения средств и уплаченных налогов. Если их нет - придется платить налоги по новой. Понятно, что тотального контроля вплоть до чеков из ресторанов нет. Плюс неизвестно, насколько четко сработает верификация на многомиллионной армии украинских беженцев. Если всплывет еще и тема незаконного получения соцпомоши, эти выплаты в лучшем случае могут снять, а в худшем потребуют все вернуть, еще и штраф заплатить", — говорит Воскобойник.

Пришли деньги на карту? Покажите декларацию

Но не исключено, что налоги обяжут платить в Европе не только наших удаленщиков.

Экономист Михаил Кухар говорит о "налоговом Рубиконе" для миллионов украинских мигрантов.

"В течение августа в жизни шести миллионов украинок, которые вместе с детьми оказались в качестве беженцев или просто трудовых мигрантов в ЕС, наступит необратимое событие. Закончится 183 дня их пребывания в ЕС, и для большинства из 27 стран, которые дали им убежище, они станут налоговыми резидентами. Это произойдет вне зависимости от того, получили они статус беженца, гуманитарную визу (временное убежище) трудовую или бизнес-визу либо документ на проживание", — пишет Кухар на своей странице в Фейсбуке.

Кухар обратил внимание и на пополнение банковских карт украинцев, которые находятся в Европе.

Наши беженцы открывают банковские счета в европейских финучреждениях. Но к пополнению их наличкой последние относятся крайне подозрительно. А перебросить средства со своей украинской карты люди не могут уже по украинскому законодательству, так как НБУ ввел запрет для физлиц на трансграничные платежи, и вы не можете перевести деньги со своего счета на свой же счет. Что является единственным типом операций, кроме кредита, по которым у вас не возникает налоговых обязательств в Европе, отмечает Кухар.

Если пополнять карты наличкой, в течение 180 дней банки информируют налоговые своих стран об этих операциях.

"Банковской тайны в ЕС для налоговых органов не существует уже много лет. Даже в Швейцарии. Происхождение средств придется объяснить. Это ваши личные сбережения? Тогда предоставьте налоговые декларации за прежние годы из Украины на всю сумму пополнения. А в некоторых банках у вас попросят еще и таможенные декларации о легальном ввозе налички. То, что не будет покрыто документами, станет суммой вашей первой базы для налогообложения в ЕС", - пишет Кухар.

Аргументы о деньгах мужа/ отца/ друга, которые вам их передают, тоже не сработают. В этом случае европейцы могут попросить их декларации. А, если вы пообещаете предоставить таковые позже, то проблем нет: налог заплатите сейчас, а после прибытия документов вам сделают перерасчет.

Украинский военнослужащий, семья которого с начала войны находится в Германии, рассказал "Стране", что жена попросила его не перечислять деньги на ее карту.

"У меня зарплата сейчас хорошая - около 125 тысяч, а деньги на фронте фактически не нужны. Поэтому все старался жене и ребенку перечислять. Но она попросила не бросать деньги на карту. Якобы, поступления мониторят и могут снять социальную помощь и даже перестанут оплачивать жилье", — говорит нам военный.

"Некоторые страны ЕС также не будут считать ваш доход с мужем общим, если вы не проживаете сейчас вместе, и будет рассматривать часть денег, получаемых женщиной, как ее личный доход", — пишет Михаил Кухар.

Еще хуже ситуация, по его словам, у тех, кому перечисляют средства взаимозачетом, через крипту, от знакомых и друзей, не являющихся родственниками: доказать вашу связь с ними европейским банкам будет очень сложно.

Даже если вы не пополняете ваши карты в европейских банках, а тратите наличку или средства с украинских карт, то ваши расходы все равно могут стать видимыми для налоговиков, например, из-за съема квартиры.

Если же вы тратите украинские сбережения и при этом получаете европейскую соцпомощь, то, как утверждает Кухар, могут не только снять помощь, но еще и насчитать налоги на приблизительную сумму ваших трат, которую определит социальный инспектор.

Страшилки или новая реальность?

То есть, фактически для всех наших беженцев могут стать реальностью все те страшилки, которыми уже давно пугали в Украине, обсуждая вероятность запуска у нас непрямых методов контроля доходов.

Но, в отличие от украинской модели, если бы такая вдруг появилась, в Европе для украинцев не будет переходных периодов, схем и поблажек. Придется платить, говорят эксперты.

Налоги существуют разные, в зависимости от страны пребывания. В основном это ЕСВ, размер которого может колебаться от 10% (в Болгарии) до 24-43% от суммы дохода (в Германии, Италии).

Однако, есть исключения, которыми могут воспользоваться украинцы.

Ниже определенной суммы годового дохода налоги с него не взымаются вовсе. В разных странах разные пороги. Например, в Германии это доход до 8357 евро в год, в Польше - 30 тысяч злотых, в Италии - 15 тысяч евро.

Многие беженцы - и те, кто работает на удаленке, и те, кто получает помощь от родных - соответствуют этим критериям. Тем более что в валютном эквиваленте их доходы по мере обесценивания гривны уменьшаются в буквальном смысле с каждым днем.

Бытует также мнение, что если пользоваться только наличными или украинской картой, а местную европейскую карту или банковский счет использовать лишь для расходов в пределах перечисляемых на нее от европейских стран пособий и прочих платежей, то никаких проблем, скорее всего, не будет.

В тоже время, как говорит "Стране" один из европейских налоговых консультантов, такой подход не всегда может сработать.

"Действительно, между Украиной и странами ЕС нет системы автоматического информирования о доходах граждан и поступления средств на банковских счетах. По крайней мере на данный момент (в будущем, может быть, что-то и придумают). То есть, легко и быстро получить информацию о движения средств по денежным счетам украинских граждан в украинских банках европейские госорганы не смогут. Это возможно лишь в случае, если к конкретному человеку возникнет конкретный интерес у налоговой службы и она начнет расследование. И тогда может быть направлен запрос по каналам международной правовой помощи в Украину для получения информации в рамках расследования. И вот как раз вероятность этого нельзя исключать на 100%. Как минимум можно назвать два условия, когда человек и его доходы могут обратить на себя внимание госорганов. Первое - человек получает пособие. В странах ЕС есть своя система проверок достоверности информации, которые дают о себе получатели пособий. Конечно, всех тотально не проверяют, но время от времени попасться в сети можно. Кроме того, во многих случаях, при оформлении пособия отдельно уточняют - есть ли банковские счета в другой стране, какие там суммы. И если вы скажете, что да, есть счета в Украине, это будет зафиксировано и затем с вас будут время от времени требовать предоставить выписку по движение средств по этому счету. Второе - человек совершает регулярные дорогие покупки. На такое внимание обращают сразу. Поэтому дорогие покупки в ЕС, например, покупку жилья, рекомендуется осуществлять со счета, на котором есть деньги, происхождение которых ты можешь доказать и предъявить справки об уплате налогов. Если же человек и пособие получает, и дорогие покупки совершает, тогда вероятность того, что он попадет в поле зрения соответствующих органов в странах ЕС становится очень большой", - говорит консультант.

Есть и другие нюансы.

Юрист фирмы "Ильяшев и партнеры" Иван Маринюк пояснил нам, что правила определения статуса налогового резидентства (который в теории наступает после 183 дней пребывания) в каждой стране все-таки свои и могут сводиться не только к пребыванию на территории государства больше 183 дней в году.

"Во внимание берётся центр жизненных интересов (совокупность экономических и социальных связей физического лица со страной: семья, работа, бизнес и т.д.), местонахождение постоянного жилья, гражданство. Другими словами, каждый случай особенный и требует индивидуального подхода. Стоит также обратить внимание на официальные разъяснения налоговых органов страны пребывания. Например, во время пика пандемии коронавируса многие люди не могли покинуть страны своего временного пребывании, и некоторые государства не учитывали дни вынужденного пребывания для целей приобретения статуса налоговой резидентости", - говорит юрист.

Пии этом он признает: на данный момент у вынужденных переселенцев существует риск возникновения налогового резиденства в другой стране.

"Это повлечет за собою необходимость уплаты налогов со всех доходов, в том числе с получаемых в Украине. В то же время Украина по-прежнему будет считать беженцев своими налоговыми резидентами. Такие обстоятельства могут привести к двойному налогообложению доходов и в Украине, и в стране временного пребывания. В случае признания вынужденного беженца налоговым резидентом страны пребывания к нему могут быть применены штрафные санкции за недекларирование доходов и неуплату налогов", — отметил Маринюк.

Михаил Кухар назвал перечень срочных мер, которые должны предпринять наши власти:

Внедрить в "Дие" электронный сервис выдачи специальных электронных деклараций о доходах граждан за 10, 20, 25 лет. Все украинские посольства должны получить строгий приказ без промедления заверять их там, где это потребуется, просто по распечаткам из "Дии".

Нацбанк должен прекратить рассматривать как проблему отток денег с карт, которые отец украинской семьи пополняет в Украине на фронте, а мать снимает за границей. И снять ограничения на перечисление средств из Украины в Европу между членами одной семьи или близкими родственниками.

Депутатам парламента следует провести ревизию уже принятых изменений в Налоговый кодекс (законопроектов №№ 1210 и 5600, обязывающих платить 18: НДФЛ), которые касаются доходов украинцев, полученных за рубежом и о которых в Украине нужно отчитываться и платить налоги, а неподача декларации тянет на штраф до 5 миллионов гривен.

Экономист Алексей Кущ говорит, что в сложившейся ситуации уже существующие налоговые механизмы могут дать сбой.

"Если просто дать преференции по налогам украинским беженцам, тут же на этих льготах построят схемы налоговых минимизаций уже далеко не бедные и не несчастные. Поэтому нужно искать новые решения именно с учетом военных реалий. Почему эта тема не поднимается нашими властями и успеют ли что-то изменить к началу массового перехода наших беженцев в европейское налоговое резидентство - вопрос открытый", — подытожил Кущ.