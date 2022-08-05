В пятницу, 5 августа, в Украине идет уже 163-й день войны с Россией.

В Генштабе ВСУ сообщают, что россияне заметно усиливают свои позиции на юге Украины и не исключают возможных попыток РФ идти там в наступление.

В Донецкой области особо интенсивные бои идут в районе Песок и Авдеевки, на Славянском и Бахмутском направлении.

Вчера военные РФ обстреливали Харьков и область, Николаев, окрестности Запорожья, Днепропетровскую область. В Харькове власти решили, что в самых обстреливаемых районах бесполезно вставлять новые окна.

Подробнее об этом читайте в итогах за 4 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

5 августа

09:21 Всем нациям нужно согласовать перемирие как минимум на пять лет, это поможет "бороться с кризисом", считает президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он уточнил, что это в особенности касается боевых действий между Россией и Украиной.

Он заявил, что можно было бы попросить США, Россию, Китай принять его предложение, а также представить его в ООН.

"Ни одно правительство в мире не может и не должно действовать безответственно", - сказал он.

09:09 Ночью по Харькову был нанесен массированный удар из РСЗО, пострадали три района - Шевченковский, Индустриальный и Салтовский.

Под ударом жилые дома, магазины, рынок, образовательное учреждение, детские площадки, заявил глава ОВА Олег Синегубов.

Ранены трое человек, все они находились на улице. Один из пострадавших в реанимации.

Также ночью под обстрелом был Чугуев.

09:00 Ночью и утром под обстрел попал Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг.

Кроме того, произошел пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков, сообщил губернатор Виталий Ким.

По предварительной информации Военной комендатуры, ночью Корабельный район расстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром – ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".

Видео публикуют местные СМИ со ссылкой на офицеров комендатуры.

08:55 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Иран передал России 46 беспилотников, и армия РФ уже использует их в Украине.

"По некоторым данным, вроде как уже отметили их применение… Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи — с самодельными захватами и бросанием гранат", - заявил Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

Напомним, информация о том, что Иран собирается поставляет РФ ударные беспилотники, появилась в конце июля. Официально обе страны ее опровергли.

08:50 МИД Китая не ответил на вопрос, готовится ли телефонный звонок между Зеленским и Си Цзиньпином, который украинская сторона запрашивает с момента вторжения России.

Такой вопрос представителю ведомства задали после заявлений украинского президента о желании поговорить с главой Китая.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, это было год назад. С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было ни одного разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - заявил Зеленский вчера, 4 августа в интервью китайским СМИ.

В МИД Китая на это ответили обтекаемо: "Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса".

08:05 Сегодня утром из портов Украины вышли еще три сухогруза с зерном.

Корабль Navistar выдвинулся из порта Одессы, а Rojen и Polarnet - из соседнего Черноморска.

07:56 В предместьях Запорожья было ракетное попадание по предприятию инфраструктуры. Пострадала производственная техника, жертв нет, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

07:55 Во время ночного прилета по Никополю сгорел автобус. Фото публикует губернатор Валентин Резниченко.

07:52 При обстреле Донецка вчера погибла преподаватель хореографии из театра оперы и балета Галина Володина. А также ее внучка, которая занималась балетом.

Об этом пишут донецкие паблики и публикуют фото погибших.

Володина - известный педагог. В интернете есть упоминания о ней, как о завуче Донецкой хореографической школы.

07:50 Ключевое из сводки Генштаба ВСУ на утро 5 августа.

1. Идут танковые и стрелковые бои в районе Северска.

2. К югу и востоку от Бахмута шли наступательные бои со стороны противника в районах Соледара и самого Бахмута.

3. Наступление россиян в районе Авдеевки, бои продолжаются.

4. Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевке Одесской области.