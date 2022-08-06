Россияне пытаются окружить украинские войска, взяв Зайцево севернее Горловки и еще одно Зайцево южнее Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

Также он допустил небольшое продвижение россиян в "серой зоне" в районе Авдеевки.

Кроме того, по словам советника Ермака, были попытки наступления войск РФ на Пески с трех сторон, но они ничем не закончились.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, украинские войска отбили штурм у Марьинки и успешно обороняются у Бахмута и Авдеевки.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.