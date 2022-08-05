В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 5 августа, в которой говорится, что российские войска потерпели неудачу при штурме Марьинки и наступлении на Авдеевском направлении.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении войска РФ пытаются создать благоприятные условия для установления контроля над Соледаром и Бахмутом. Они пытались наступать в районах Бахмута, Зайцево и Вершины, но успеха не имели. На Авдеевском направлении россияне безуспешно пытались продвинуться в направлениях Красногоровки, Авдеевки и Песок. Западнее Донецка ВСУ отразили очередную атаку в направлении Марьинки. В Херсонской области войска РФ предприняли попытку наступления в направлении на Лозовое, но получили отпор.

Ранее мы писали, что, по данным командования "Юг", ВСУ уничтожили три склада боеприпасов россиян в Херсонской области.

Также "Страна" сообщала, что на Запорожской АЭС прогремели взрывы. Украинская и российская стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.