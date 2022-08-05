Утром в пятницу, 5 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что в районе Северска идут танковые и стрелковые бои.

Сводка опубликована в Facebook.

По информации Генштаба ВСВУ, к югу и востоку от Бахмута шли наступательные бои со стороны противника в районах Соледара и самого Бахмута.

Наступление россиян продолжается в районе Авдеевки, идут бои.

Кроме того, оккупанты нанести ракетный удар по Николаевке Одесской области, сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки беспилотниками.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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