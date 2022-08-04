Украинские войска отбили атаку на юге и держат оборону у Песок, Бахмута и Марьинки. Сводка Генштаба 4 августа
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 4 августа, в которой говорится, что российские войска безуспешно пытались наступать на Бахмутском направлении и не смогли прорвать оборону ВСУ вблизи Марьинки.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- В Харьковской области войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ возле Гусаровки (южнее Балаклеи), боевые действия продолжаются.
- На Славянском направлении ВСУ отбили попытки наступления в районах Долины и Богородичного.
- На Бахмутском направлении россияне пытались наступать в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, но успеха не имели. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.
- Северо-западнее Донецка войска РФ снова пытались наступать в районе Песок. На данный момент безуспешно, но боевые действия продолжаются.
- Западнее Донецка россияне безуспешно пытались прорвать оборону недалеко от Марьинки.
- В Херсонской области ВСУ остановили атаки в районах Белогорки и Лозового.
Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович намекнул на отступление украинской армии в Песках и подтвердил продвижение войск России в Марьинке.
Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.