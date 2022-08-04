В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 4 августа, в которой говорится, что российские войска безуспешно пытались наступать на Бахмутском направлении и не смогли прорвать оборону ВСУ вблизи Марьинки.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

В Харьковской области войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ возле Гусаровки (южнее Балаклеи), боевые действия продолжаются. На Славянском направлении ВСУ отбили попытки наступления в районах Долины и Богородичного. На Бахмутском направлении россияне пытались наступать в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, но успеха не имели. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются. Северо-западнее Донецка войска РФ снова пытались наступать в районе Песок. На данный момент безуспешно, но боевые действия продолжаются. Западнее Донецка россияне безуспешно пытались прорвать оборону недалеко от Марьинки. В Херсонской области ВСУ остановили атаки в районах Белогорки и Лозового.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович намекнул на отступление украинской армии в Песках и подтвердил продвижение войск России в Марьинке.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.