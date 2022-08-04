Под Харьковом и Бахмутом идут бои, у Песок ВСУ отбили атаки россиян - новая сводка Генштаба
Утром в четверг, 4 августа, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что россияне пытаются наступать в направлении Байрак - Гусаровка (к югу от Балаклеи Харьковской области). Там боевые действия продолжаются.
Сводка опубликована в Facebook.
По данным Генштаба ВСУ, были попытки наступления противника по линии Долгенькое - Богородичное и Яремовка - Долина к северу от Славянска. В обоих случаях они были неудачными.
На всех направлениях атаки под Бахмутом враг отбит, кроме попыток наступления от Новолуганского на Кодему, где бои продолжаются.
В Песках, как пишет Генштаб, противник провел две неудачных атаки со стороны Веселого и Лозового.
Также идут бои в направлении Марьинки. Арестович вчера говорил, что противник продвинул
Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня.
Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".
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