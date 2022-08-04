Продолжаются обстрелы Харькова. Иллюстративное фото: Wikimedia Commons

Ночь с 3 на 4 августа в Харькове была неспокойной. Возобновились обстрелы города. Россияне ударили по Немышлянскому району. 

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. 

По его словам, под удар попало административное здание. Обошлось без пожара и пострадавших. 

Терехов - об обстрел Харькова

Напомним, россияне утром ударили по двум районам Николаева, в результате повреждены жилые дома, вспыхнул пожар.

Отметим, что ранее губернатор Олег Синегубов предупреждал, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по Харькову и области

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник  создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России". 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

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