Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов записал обращение в связи со слухами о возможном наступлении войск РФ на Харьков. Он сказал, что в ближайшие дни возможна активизация ракетных ударов по городу.

Об этом он сказал в видеообращении в своем канале в Телеграм.

"Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и пытается. Мы ежедневно усиливаем фортификационные сооружения и наши оборонные возможности. При попытке пойти вперед – врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери. Есть информация, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги!", - заявил Синегубов.

Как писала "Страна", войска РФ чуть ли не каждый день обстреливают Харьков и область, войска противника пытаются продвинуться вперед, у Бахмута и Соледара идут бои.

Так, сегодня, 3 августа, россияне обстреляли два района Харькова, в результате чего пострадал объект инфраструктуры.

2 августа россияне ударили по одному из производств в Чугуевском районе Харьковской области, разрушив здания и мощности предприятия. Под обстрелом были Циркуны, где пострадал жилой дом, разрушен отельно-ресторанный комплекс в Черкасских Тишках. В Богодуховском районе из-за обстрела начался пожар на фермерском хозяйстве.

1 августа в Харькове в результате удара по Салтовке погиб 72-летний мужчина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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