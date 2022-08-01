Мужчина, пострадавший утром 1 августа в результате обстрела Салтовки в Харькове, погиб в больнице. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, погибшему было 72 года. Также в результате сегодняшнего обстрела пострадал еще один мужчина, ему 30 лет. Один из мужчин пострадал в результате обстрела автобусной остановки, второй - в результате прилета по двору многоэтажки.

Губернатор рассказал, что также погиб 54-летний мужчина в Богодуховском районе Харьковской области. Кроме того, во время ночного обстрела 42-летнеий охранник одного из промышленных объектов Мерефы получил ранения.

Напомним, война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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