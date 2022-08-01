В Харькове под обстрел Салтовки утром 1 августа снова попала остановка общественного транспорта. Пострадал человек, который ждал автобуса. Его с ранениями забрала "скорая".

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

Всего в Салтовском районе, по словам Терехова, зафиксировали несколько прилетов. Во дворе одной из многоэтажек в результате обстрела также ранен человек и пострадали автомобили.

Мэр призвал харьковчан быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, недавно в Харькове из РСЗО "Ураган" была обстреляна остановка, тогда погибли три человека, еще 23 получили ранения.

Из-за постоянных обстрелов мэр Харькова Игорь Терехов решил поставить в Харькове остановки из бетона. Также он ранее призывал харьковчан избегать утренних поездок в наземном транспорте.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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