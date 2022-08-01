Утром в понедельник, 1 августа, российские войска снова нанесли удары по Харькову. По предварительной информации, пострадали два человека.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, удары были нанесены по Салтовскому району Харькова. Губернатор призвал харьковчан находиться в укрытиях.

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