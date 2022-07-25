В Харькове, который подвергается обстрелам каждый день, появятся остановки из бетона. Они будут служить укрытиями для людей, ожидающих транспорта.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

"Это будет небольшое помещение из бетона, чтобы люди могли спокойно в этих остановках находится", - сказал он.

На начальном этапе будут переоборудованы 25 остановок.

Напомним, на днях в Харькове из РСЗО "Ураган" была обстреляна остановка, погибли три человека, 23 - ранены.

Мы также писали, что Терехов призвал харьковчан избегать утренних поездок в наземном транспорте из-за обстрелов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.