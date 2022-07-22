В пятницу, 22 июля, количество погибших после ракетного удара РФ по рынку Харькову возросло до четырех человек, а раненых - до 25.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета в своем Телеграм-канале.

"После обстрела одного из рынков Харькова кассетными боеприпасами погибли четыре мирных жителя, 25 ранены, огнем уничтожены три автомобиля, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - рассказали в горсовете.

Напомним, вчера россияне нанесли удар по густонаселенному району Харькова.

Ранее сообщалось о двоих погибших и четверых тяжелораненых среди 19 пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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