Американский Институт изучения войны в ночь на 21 июля опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы возобновили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и в районе Донецка и Авдеевки.

Об этом говорится в отчете на сайте Института изучения войны.

По его данным, российские войска продолжали локальные наземные атаки к востоку от Северска и добились незначительных успехов к северо-востоку от Бахмута.

Институт сообщает, что 20 июля российские войска предприняли попытку ограниченного наземного наступления к северу от Харькова. Украинские силы второй день подряд нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр к востоку от Херсона, сообщает Институт.

Российские оккупационные "власти" могут использовать недавние украинские высокоточные удары по российским объектам и активность украинских партизан на оккупированных территориях, чтобы создать условия для массовой депортации граждан Украины на территорию России, считают в Институте.

"Нынешнее российское наступление может обеспечить ограниченные дополнительные территориальные завоевания на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40, но, вероятно, завершится захватом крупных населенных пунктов, таких как Славянск или Бахмут", - пишет Институт изучения войны.

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