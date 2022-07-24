На какое-то время харьковчанам лучше избегать утренних поездок в наземном транспорте из-за обстрелов.

Такую рекомендацию обнародовал мэр Харькова Игорь Терехов у себя в телеграм-канале.

"Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте. Чаще пользуйтесь метрополитеном — сегодня это самый безопасный способ передвижения. Если вам нужны продукты или другая помощь, работают наши управления соцзащиты и волонтерские организации. Вы всегда можете туда обратиться и вам помогут", - советует Терехов.

Напомним, что на неделе в Харькове под удар попала остановка общественного транспорта, были погибшие.

Также накануне число жертв обстрела рынка в Харькове кассетными снарядами увеличилось до четырех человек.

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