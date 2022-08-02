В Чугуевском районе Харьковской области с утра 2 августа россияне ударили по одному из производств, разрушены здания и мощности.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

Также под обстрелом были Циркуны, там пострадал жилой дом, разрушен отельно-ресторанный комплекс в Черкасских Тишках. В Богодуховском районе из-за обстрела начался пожар на фермерском хозяйстве. Спасатели ликвидировали возгорание.

В Харькове ночью было спокойно, добавил Синегубов.

Ранее сообщалось, что в Чугуеве россияне ударили по критической инфраструктуре.

Также писали, что в Чугуеве из-за обстрелов полностью обрушился подъезд в жилом доме.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

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