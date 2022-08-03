Российские операторы проводят тестовые работы по запуску мобильной связи на оккупированных РФ территориях Харьковской области. Об этом заявляют в назначенной Россией "военно-гражданской администрации".

Сейчас в подконтрольных россиянам городах Харьковщины с мобильной связью большие проблемы. В некоторых местах украинской мобильной связи уже нет вообще, а в некоторых (например, Балаклея и Изюм) она ловит только в определённых местах города.

Как писала "Страна", 26 февраля 2022 года мэр города Иван Столбовой сообщил, что к Балаклее приближаются войска РФ. 4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты захватили город и начали блокировать Харьков с севера.

Мэр Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупационной властью, а затем покинул город и вместе с семьей выехал на территорию России. Эту информацию подтвердил и губернатор Харьковской области Олег Синегубов, заявив, что глава города "фактически предал каждого гражданина своего населенного пункта". Также председатель ХОВА отметил, что "эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия".

По словам Олега Синегубова, "в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по Харькову".

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.