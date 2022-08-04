Утром в четверг, 4 августа, Институт изучения войны из США опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что вчера россияне провели ограниченную наземную атаку северо-западнее Славянска и продолжили наступление на Бахмут с северо-востока, востока и юго-востока.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Также Институт изучения войны сообщает, что российским войскам не удалось продвинуться в направлении Кочубеевка-Дементьевка, примерно в 40 км к северу от Харькова.

Сообщается, что российские силы создают ударную группировку для упреждения украинских контрнаступлений на административной границе Херсонской и Днепропетровской областей.

"Украинские военные сообщили, что российские войска провели неудачную разведывательную операцию боем в районе Белогорки на западном берегу реки Ингулец", - пишет Институт.

Также Институт изучения войны сообщает, что российские силы, вероятно, используют Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине, вероятно, в попытке подорвать волю Запада оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.