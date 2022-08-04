ВСУ за прошедшую неделю освободили два села на славянском направлении: Мазановку и Дмитровку в Донецкой области.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

При этом ВСУ отошли с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута.

"На Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески", - сообщил он.

После массированного применения авиации и артиллерии 30 июля ВСУ были вынуждены покинуть шахту "Бутовка" и перейти к обороне южнее Авдеевки.

Основные усилия Кремля в последнее время были сосредоточены на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщил Громов.

В целом за неделю ВСУ улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах Мазановки, Бражковки, Сулугуновки и Дмитровки.

Ранее в МВД заявили, что россияне перебрасывают на юг Украины практически все свои имеющиеся резервы.

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Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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