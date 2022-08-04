Днем в четверг, 4 августа, Торецк (подконтрольная Украине часть Донецкой области) попал под обстрел. Погибли восемь человек, еще четыре - ранены, в том числе - трое детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Также он опубликовал фото последствий обстрела.

Один из прилетов пришелся на остановку общественно транспорта, где на тот момент находились люди, сообщил он. Есть также попадание в район церкви, ранен священник, повреждены окрестные многоэтажки. Предварительно, обстрел велся из артиллерии.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Донецке под обстрел попали "Донбасс палас" и драмтеатр, где прощались с погибшей "полковником ДНР". На видео видны тела пострадавших, лежащие на земле. В "ДНР" заявляют, что в результате обстрела центра Донецка погибли два человека.

Вместе с тем, Подоляк заявил, что Украина не причастна к обстрелам Донецка. "По Донецку бьют только сами россияне", - заявил он.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

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