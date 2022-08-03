В городах, находящихся под контролем т.н. "ДНР" начали размещать агитацию с намеком на "референдум" за вхождение в состав России. Фото публикуют местные телеграм-каналы.

Агитационные муралы выполнены в голубых тонах, центральный объект - флаг РФ и лозунги "Судьба Донбасса вместе с Россией" и "Донбасс возвращается домой".

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему РФ ускоряет подготовку к "референдумам" на Донбассе и юге Украины. Так, появилась информация, что "референдум" о вхождении "ДНР" в состав России могут пройти уже в середине сентября. По данным СБУ, Россия собирается привлечь к проведению "референдума" организацию "главы ДНР" Пушилина.

Тем временем Вашингтон пообещал действовать быстро в случае проведения Россией аннексии территорий через "референдумы".

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.